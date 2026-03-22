Deputados propõem endurecer punições para infrações de trânsito em todo o país (Weimer Carvalho/O Popular)\nUm projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe endurecer punições para infrações de trânsito em todo o país. A proposta prevê multa de quase R$ 3 mil e suspensão do direito de dirigir por até 24 meses em casos considerados graves.\nO texto altera dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e amplia penalidades para condutas que colocam em risco a segurança nas vias. A medida integra o Projeto de Lei 1405 de 2024.\nMPTO afirma que denunciou motorista por morte de ex-secretário da Seagro\nCórrego transborda, encobre rodovia e motoristas se arriscam entre Sítio Novo e Axixá do Tocantins\nGovernador do TO anuncia isenção de IPVA para veículos elétricos e híbridos até 2027\nDe acordo com a proposta, motoristas que cometerem infrações específicas poderão sofrer sanções mais rigorosas, com aumento no valor das multas e no tempo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.