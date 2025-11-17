Ponte sobre o Rio Araguaia entre Xambioá e São Geraldo do Araguaia (PA) (Divulgação/Denit)\nA ponte sobre o Rio Araguaia, que liga Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará, será inaugurada nesta terça-feira (18), encerrando uma espera de décadas e a dependência da travessia por balsas na BR-153. Com 1,73 mil metros de extensão e um investimento de R$ 230 milhões do governo federal, a estrutura é um marco para a logística da região. A cerimônia de entrega contará com a presença do presidente Lula (PT) e do governador em exercício, Laurez Moreira (PSD).\nA nova ponte sobre o Rio Araguaia é considerada crucial para a integração econômica e logística entre Tocantins e Pará. Segundo o governo federal, a estrutura vai ajudar a escoar a produção agropecuária do Matopiba, região que reúne Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, reduzindo custos e tempo de transporte.