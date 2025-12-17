A nova ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados do Tocantins e do Maranhão pela BR-226, será inaugurada na próxima segunda-feira (22), a partir das 11h. A inauguração foi confirmada pelo Governo do Tocantins, nesta terça-feira (16).\nA liberação para o tráfego marcará o aniversário de um ano desde o desabamento da estrutura antiga, que deixou 18 vítimas, sendo 14 mortos, três desaparecidos e um ferido. A ponte fica entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA).\nDe acordo com o Governo do Estado, a cerimônia de inauguração será realizada nas duas cabeceiras da ponte, contemplando os municípios e contará com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e do ministro do Esporte, André Fufuca, além do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).\nA ponte, segundo o Estado, tem grande relevância no transporte da produção agrícola e industrial, além do tráfego da população. Quando ocorreu o colapso, em que o vão central caiu juntamente com diversos veículos e as vítimas, o transporte pelo Rio Tocantins passou a ser feito por balsas.