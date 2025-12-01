Obras da nova estrutura avançam com a conexão do vão central (Divulgação/DNIT)\nQuase um ano após o desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que deixou 14 mortos na divisa entre o Tocantins e o Maranhão, as obras da nova estrutura avançam com a conexão do vão central, unindo as margens do Rio Tocantins. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a construção atingiu 90% de avanço, e a previsão é que o tráfego seja liberado até o final de dezembro deste ano.\nA tragédia, que aconteceu no dia 22 de dezembro de 2024, chocou o país e expôs a fragilidade da infraestrutura na BR-226. Agora, mais de 500 profissionais trabalham em dois turnos para concluir a nova travessia, estimada em R$ 171,1 milhões. Atualmente, as equipes se concentram em trabalhos de acabamento, tratamento do concreto e instalação de guarda-corpos.