A nova ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre os estados do Tocantins e do Maranhão, será inaugurada na próxima segunda-feira (22), um ano após a queda de parte da antiga estrutura.\nO desabamento ocorrido em 22 de dezembro de 2024 deixou 14 mortos e três desaparecidos, conforme a Marinha do Brasil, e provocou um caos logístico na região.\nSem a ponte entre os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), a travessia do rio Tocantins passou a ser realizada com o uso de balsas ao longo deste ano. A operação emergencial reconectou as cidades, mas motoristas tiveram de encarar longas filas.\nTem caminhões que passam 16 horas na fila, 15 horas. O cara passa a noite toda lá", diz o empresário Tiago Wendler.\n'Nosso Natal seria na estrada', diz marido de caminhoneira morta na tragédia da Ponte JK