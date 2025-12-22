Ponte sobre o Rio Tocantins, entre Tocantins e o Maranhão, desabou em dezembro de 2024 (Ademir dos Anjos/Governo do Tocantins)\nUm ano após o desabamento da ponte JK, que deixou 14 mortos e três desaparecidos, a nova estrutura foi inaugurada nesta segunda-feira (22). Há 365 dias, o destino e as histórias de várias famílias se uniram na dor pela perda inesperada de mães, pais, filhos, irmãos e companheiros.\nA cerimônia de inauguração foi realizada nas duas cabeceiras da ponte, contemplando os municípios do Tocantins e do Maranhão, com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, do ministro do Esporte, André Fufuca, além do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).\nO colapso do vão central que unia os municípios de Aguiarnópolis e Estreito desde 1960 aconteceu pouco antes das 15h do dia 22 de dezembro de 2024. Pelo menos dez veículos de pequeno e grande porte estavam em trânsito quando ocorreu o acidente. Foram encontrados 14 corpos, e três pessoas nunca foram encontradas.