-VÍDEO (1.3414884)\nNova operação contra o tráfico de drogas prendeu 30 pessoas durante ação da polícia realizada nesta terça-feira (26). Segundo o delegado Humberto Soares, da Polícia Civil de Goiás (PCGO), entre os suspeitos está um médico, de 38 anos, que foi preso no estado de Roraima, ele era o principal elo do tráfico de drogas. Ainda segundo a polícia, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em oito cidades goianas e também nos estados do Distrito Federal, Roraima e Sergipe.\nO POPULAR não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos até a última atualização desta reportagem. A reportagem entrou em contato com o Conselho Regional de Medicina de Roraima (CRM-RR), por mensagem às 13h30, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nConforme o delegado Humberto Soares, a Operação Destroyer ainda está em curso, devido a três suspeitos estarem foragidos. Entre os suspeitos presos, está o médico, que, segundo a polícia, se formou no Paraguai. De acordo com o delegado, ele abastecia a droga em Santa Helena de Goiás. Além dele, os militares localizaram outros suspeitos que atuavam principalmente como motoristas de aplicativos. Eles não tiveram os nomes divulgados.