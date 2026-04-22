Nesta quinta-feira (22), uma nova estratégia começa a ser aplicada em Gurupi, no sul do Tocantins, para reforçar o monitoramento do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ao todo, 250 armadilhas conhecidas como ovitrampas serão instaladas em diferentes bairros da cidade.\nA ação será executada por agentes de combate às endemias, com início dos trabalhos às 8h. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa busca identificar com mais precisão as áreas com maior circulação do mosquito, o que deve orientar ações de controle, como mutirões de limpeza e visitas domiciliares intensificadas.\nComo funcionam\nConforme o município, as ovitrampas são recipientes escuros com água e uma palheta de madeira. O material simulará um criadouro ideal e atrairá a fêmea do mosquito no momento da postura dos ovos.