1º Tenente da PMTO Gedilson José de Lima Santos, morreu após um mês internado na UTI (Arquivo Pessoal/Daiane Teles)\nUm homem honesto, provedor e pai exemplar. É dessa forma que Daiane Teles relembra o marido, o 1º tenente da PM Gedilson José de Lima Santos, de 45 anos, que morreu após ficar internado por mais de um mês ao sofrer queimaduras em um acidente doméstico em Araguaína, no norte do Tocantins. O policial estava se preparando para fritar peixes em casa e, ao tirar a panela do fogão, sofreu queimaduras.\nAqui éramos só eu, ele e nossas três crianças. Sempre meu parceiro, juntos, nosso provedor, homem honesto, amor único. É um cara incrível, um ótimo amigo, um excelente pai, um excelente marido, honesto e fiel. Sei que o céu está em festa porque recebeu um cara incrível, incrível. E nós vamos sofrer muito sem ele aqui”, disse a esposa, Daiane Teles.