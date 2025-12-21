José de Oliveira Fernandes e Andreia Maria de Sousa (Jose de Oliveira/Arquivo pessoal)\nDepois de um ano da queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre Tocantins e Maranhão, familiares das vítimas seguem sem respostas sobre as investigações. A tragédia deixou 14 pessoas mortas e três desaparecidas. O caminhoneiro José de Oliveira Fernandes, marido de Andreia Maria de Sousa, que também era caminhoneira, contou como foi a despedida antes dele e a esposa pegarem a estrada no dia 22 de dezembro de 2024.\n"A gente andava sempre junto, eu na frente, ela atrás, então a gente estava sempre em contato pelo rádio, sempre conversando, brincando, dando risada. Inclusive quando ela saiu, a gente se despedindo, ela falou que ia passar no [supermercado] lá Imperatriz, comprar champanhe para a gente passar o Natal juntos na estrada", contou o marido.