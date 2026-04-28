-Vídeo (1.3403507)\nUm mês após o casamento, a noiva do engenheiro que morreu poucas horas após a cerimônia fez uma homenagem para ele nas redes sociais. Ana Karolina Freitas compartilhou um compilado de imagens da celebração com Matheus Vicente Correia, realizada em 28 de março, em Goiânia, descrevendo o momento como o “dia mais feliz” de sua vida.\nEsse dia será pra sempre o dia mais feliz da minha vida. Nós vivemos cada segundo desse dia com as pessoas que mais amamos nessa vida”, escreveu a engenheira eletricista.\nNo vídeo, os dois aparecem caminhando em direção ao altar, acompanhados de familiares e amigos, além de momentos como a troca de votos e assinatura dos documentos. “Nosso dia 28 de março, pra sempre”, escreveu ela (assista acima).\nAinda na postagem, Ana Karolina ressalta que a cerimônia foi um sonho planejado e esperado com amor: “Esse amor viverá pra sempre em mim e na minha história. Pelo menos as lembranças desse dia ninguém nunca vai tirar de mim”.