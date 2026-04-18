A noiva de Matheus Vicente Correia, jovem que morreu horas após se casar em Goiânia, fez uma tatuagem no braço em homenagem ao marido. Ana Karolina Freitas escreveu uma frase dizendo que estará unida para sempre a ele e também tatuou o desenho de duas mãos entrelaçadas.\nEstaremos unidos para sempre em cada batida do meu coração. Matheus”, escreveu na parte interna do antebraço.\nOs dois se casaram em 28 de março, em Goiânia. Matheus, que era engenheiro eletricista, morreu logo após a cerimônia. A família informou que a causa da morte ainda não foi divulgada e que o laudo deve ser concluído em até 30 dias.\nQuem era Guilherme Pedroza: empresário e engenheiro de 31 anos que morreu em Gurupi\n'Exemplo de bondade', lembra irmã de servidor que morreu em acidente com carro que afundou em píer\nCaminhoneira que encontrou Bíblia intacta após incêndio ainda paga parcelas de caminhão