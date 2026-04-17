Zootecnista é alvo de busca e apreensão após denúncia de desvio milionário em contas da avó; bens, documentos e computadores foram apreendidos para perícia (Reprodução/Instagram Isabella Pedrosa)\nO zootecnista Fabiano Pedrosa Leão, suspeito de desviar R$ 37 milhões da herança da avó, chegou a transferir cerca de R$ 1,4 milhão dois dias após a morte da idosa, em maio de 2024. Segundo a Polícia Civil (PC), a mãe do profissional, Marli Gonçalves Pedrosa Leão, também é investigada no suposto desvio. O caso segue sendo investigado pela Delegacia do Idoso, em Goiânia, mas as fazendas da família ficam em Turvânia e Palminópolis, no oeste goiano.\nEm nota enviada à TV Anhanguera, a defesa de Fabiano e Marli disse que as alegações são distorcidas e que o processo criminal está sendo usado de forma indevida como instrumento de vingança por causa de uma disputa de herança. Segundo os advogados, Fabiana e Marli sempre ajudaram na gestão dos bens da família, sem obter benefícios indevidos.