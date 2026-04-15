Um homem, identificado como Fabiano Pedrosa Leão, foi alvo de uma operação da Polícia Civil que investiga o desvio de R$ 37 milhões das contas da avô dele, Angélica Gonçalves Pedrosa. Segundo as investigações, o zootecnista cuidava do patrimônio da idosa desde que o marido dela morreu, em 2009, e chegou a sacar mais de R$ 1,4 milhão apenas dois dias após a morte da idosa, em maio de 2024.\nO mandado foi cumprido na casa do neto e da mãe dele, Marli Gonçalves Pedrosa Leão, que também é suspeita de ter envolvimento no esquema, na segunda-feira (13), em Firminópolis. Segundo a polícia, como duas armas de fogo irregulares foram encontradas na casa de Fabiano, ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, mas liberado após pagar fiança. O g1 não conseguiu localizar as defesas deles.