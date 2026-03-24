Raimunda Gois dos Santos, de 59 anos, foi encontrada morta dentro de casa (Divulgação/SSP)\nDois jovens, de 20 e 21 anos, foram condenados a mais de 100 anos de prisão pelo assassinato de uma idosa de 70 anos em Araguaína, no norte do estado. O crime, ocorrido em maio de 2025, foi motivado pela recusa da vítima em emprestar o carro para o próprio neto, Kelven Silvano Gomes dos Santos, que planejou a ação com o comparsa Pedro Lucas Ribeiro dos Santos. Raimunda Gois dos Santos, de 59 anos foi espancada e morta dentro de sua residência.\nA sentença é do juiz Antônio Dantas de Oliveira Júnior, da 2ª Vara Criminal de Araguaína. O magistrado fixou a pena de cada réu em 59 anos, nove meses e 15 dias de reclusão. Os jovens foram condenados por latrocínio (roubo seguido de morte), extorsão e corrupção de menores, devido à participação de um adolescente de 16 anos no crime.