Um estudo divulgado nesta segunda-feira (24) mostrou que o perfil racial dos processados por crimes relacionados a drogas na Justiça do Rio de Janeiro fica mais negro conforme avança o processo.\nDo total de processados sob a Lei de Drogas, 69% são negros. Mas, conforme o caso avança, brancos recebem mais benefícios e a proporção fica ainda mais desigual: negros são 75% dos denunciados e 77% dos condenados.\nA pesquisa "Engrenagem Seletiva - O tratamento penal dos crimes de drogas no Rio de Janeiro", do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), divulgada nesta segunda-feira (24), analisou ações no Rio de Janeiro, onde negros são 54% da população total.\nOs pretos e pardos constituem 56% dos que recebem oferta de acordo do Ministério Público para encerrar o processo. Além disso, recebem, na média, 300 dias a mais de pena do que brancos.