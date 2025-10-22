A Prefeitura de Palmas e o governo do Tocantins se reuniram para discutir a programação de Natal em 2025. O objetivo da reunião foi buscar um “esforço conjunto”, proporcionando a redução de despesas durante as festividades de fim de ano, além de valorizar a cultura local e estimular o turismo.\nPalmas tem enfrentado dificuldades financeiras que levaram o prefeito Eduardo Siqueira (Podemos) a promover uma reforma administrativa, reduzindo o número de secretarias e cortando salários.\nConforme a prefeitura, devem ser reciclados e reaproveitados materiais, adereços e equipamentos de edições anteriores que estão em estoque, reforçando o conceito de cidade sustentável.\nO secretário estadual da governadoria, Raul de Jesus Neto, afirmou que o objetivo é unir esforços com a Prefeitura de Palmas para atrair visitantes e movimentar a economia da cidade. “Juntos podemos traçar alternativas viáveis e compatíveis com a realidade orçamentária e financeira do governo do Estado”, afirmou.