Momento em que idoso é agredido em Guaraí (Reprodução/Guaraí Notícias)\nO porta-voz da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) se manifestou nesta terça-feira (9) sobre um vídeo que mostra um policial militar espancando um idoso de 62 anos com socos em uma rua de Guaraí, região centro-oeste do estado. Segundo o tenente-coronel Cleiber Levy, “não há nada que possa justificar" as agressões.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: PM é afastado após vídeo de agressão a idoso em Guaraí\nO que é muito claro é que o fato que vemos naquele vídeo não há nada que possa chegar naquele ponto com relação ao idoso”, disse o porta-voz da PM, durante entrevista à TV Anhanguera.\nO caso aconteceu neste domingo (7), em uma rua do setor Planalto. O suspeito foi identificado como Matheus Augusto Rodrigues Lemos. Ele informou à TV Anhanguera que não vai se manifestar, pois o caso será apurado legalmente.