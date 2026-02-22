Mais de 40 entidades médicas e especialistas vinculados a instituições de saúde da América Latina, incluindo o Brasil, defendem que a não adesão ao tratamento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão seja reconhecida como fator de risco modificável para eventos cardiovasculares, como infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC) —que integram as doenças cardiovasculares, apontada como principal causa de morte no mundo.\nA proposta consta no documento "Recomendaciones de Expertos Latinoamericanos en Adherencia e Inercia Terapéutica Cardiovascular, y su Impacto en Salud Pública", que reúne o consenso de 43 especialistas da região e se apoia em 275 referências científicas, entre estudos de coorte, ensaios clínicos, revisões sistemáticas e metanálises.\nO documento aborda principalmente condições cardiovasculares e metabólicas de alta prevalência, como hipertensão arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia (colesterol elevado), doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e doença renal crônica —diagnósticos que exigem tratamento contínuo e controle rigoroso de fatores de risco.