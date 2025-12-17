A distribuidora de energia elétrica do Tocantins promove neste sábado (20) o último mutirão do ano para negociação de contas de energia em atraso com condições especiais. A ação acontece das 8h às 16h, na Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, no Jardim Aureny I, em Palmas, e oferece descontos de até 98%. O evento ocorre um dia após o pagamento da segunda parcela do 13º salário, momento em que muitas famílias organizam o orçamento.\nA iniciativa resulta de uma parceria entre o Procon Estadual, a Prefeitura de Palmas e a Energisa. No local, o público também pode atualizar ou realizar o Cadastro Único para obter acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica, que garante descontos na fatura para famílias de baixa renda.\nSegundo a distribuidora, as condições de negociação são personalizadas, com base no perfil e histórico de cada cliente. “Essa é a última ação de 2025 e o momento ideal para quem quer virar o ano sem dívidas. A negociação evita a evolução dos débitos e permite que o cliente comece 2026 com mais tranquilidade”, afirma Erick Honório, coordenador comercial da Energisa Tocantins.