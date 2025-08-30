Moradores de Goiatins, na região nordeste do estado, vão receber atendimento itinerante do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) nesta segunda-feira (1º). Durante os serviços, poderão solicitar gratuitamente segunda via de certidões, Carteira de Identidade Nacional, alistamento e outros documentos.\nA iniciativa tem como objetivo promover o Dia D do projeto JUS em Ação. Além de levar serviços, mutirões de conciliação e orientações jurídicas para população do município e distritos judiciários de Barra do Ouro e Campos Lindos, segundo o TJTO.\nO atendimento vai funcionar das 9h às 12h e das 14h às 17h30. Entre os serviços a serem prestados estão:\nEmissão de documentos;\nSegunda via de certidões (Cartório de Registro Civil);\nCarteira de Identidade Nacional (SSP-TO);\nAlistamento;\nRevisão;\nTransferência do título eleitoral (TRE-TO)