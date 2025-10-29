Respirando com apenas 70% de um dos pulmões e com um cilindro de oxigênio ao seu lado, a dona de casa Eleniweley Araújo, de Palmas, conseguiu reformar partes da casa onde mora com ajuda da boa ação de voluntários. Antes, ela não tinha itens que pudessem oferecer maior dignidade e comodidade em casa, como a pia dentro da cozinha ou mesmo forro.\nVeja reportagem no Bom Dia Tocantins: Governo Federal lança programa para a reforma de casas; veja como vai funcionar\n"Eu não teria condições, não teria recursos para comprar o material e nem para mão de obra. Tanto é que eu estava com o banheiro descoberto, só tinha subido as paredes porque uma amiga me doou os tijolos, estava destampado em cima. Uma situação mesmo muito crítica", lamentou a moradora.\nPor causa da condição de saúde comprometida, sequela da Covid-19, a dona de casa não consegue trabalhar e sobrevive do que recebe do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Reformar a casa seria inviável, mas ela conseguiu com a ajuda de Elisângela Almeida e outros voluntários, que fazem parte de um programa de construções de casas para pessoas carentes.