Os atendimentos são voltados à saúde de crianças e adolescentes (Divulgação/TJTO)\nPalmas, Araguaína e Gurupi recebem até domingo (12) a 2ª Semana Nacional da Saúde no Tocantins, com mutirões de audiências, atendimentos especializados e ações integradas voltadas à saúde. A iniciativa busca agilizar demandas judiciais e ampliar o acesso da população a serviços de saúde.\nEm Palmas, as audiências ocorrem em cinco salas de conciliação, envolvendo magistrados, conciliadores e partes interessadas. De acordo com Tribunal de Justiça do Tocantins (Tjto), estão previstas 329 audiências, sendo 150 relacionadas à saúde suplementar e 179 à saúde pública. O mutirão reúne representantes da regulação, gestores hospitalares, Defensoria Pública, OAB e Judiciário, permitindo acordos imediatos e encaminhamentos de tratamentos.