Taquaruçu vai receber atrações nacionais e realizar o tradicional concurso de culinária em seus 20 anos de festival gastronômico. A programação será entre os dias 3 a 6 de setembro, com Seu Jorge abrindo a primeira noite de shows.\nO evento é gratuito e será realizado na Praça Vereador Tarcísio Machado, no centro do distrito.\nA programação da 20ª edição tem como tema ‘Raízes que Alimentam Histórias’. O público poderá assistir a chefs como Jimmy Ogro, Marcos Livi e Lucas Corazza, conduzindo o fogão durante o Cozinha Show.\nDurante os quatro dias, cinco atrações musicais animam e levam diversão para as famílias:\n3 de setembro: Seu Jorge;\n4 de setembro: Vanessa da Mata;\n5 de setembro: Jorge Vercilo e Marina Sena;\n6 de setembro: 3 Palavrinhas (público infantil)\nOs pratos inscritos na Rota Gastronômica estão disponíveis em estabelecimentos de Taquaruçu. Os cinco pratos passaram pela avaliação dos jurados e agora integram o cardápio dos restaurantes. O público poderá experimentar as criações ao longo do ano.