Municípios do Tocantins recebem treinamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para a implantação e qualificação da testagem da G6PD nos municípios tocantinenses, com objetivo de ampliar a assistência aos pacientes com malária.
Segundo o Governo do Estado, em 2025, 42 municípios receberam a capacitação. Para 2026, a meta é alcançar 97 municípios.
Durante o treinamento, os representantes de cada município receberam um monitor para realização do teste de G6PD em sua localidade. A capacitação é coordenada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e integra as ações do Plano de Ação Anual Tocantins sem Malária.