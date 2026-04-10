Estudo também indica falhas na inclusão escolar e no mercado de trabalho para pessoas com o transtorno (Freepik)\nA pesquisa Mapa Autismo Brasil revela que a sobrecarga dos cuidados com autistas recai sobre as mães, realidade vivida por Patrícia Barbosa após o filho perder acesso a terapias.\nO Mapa Autismo Brasil reuniu respostas de mais de 23 mil pessoas para traçar um panorama sobre o transtorno no país. O estudo online e voluntário, divulgado nessa quinta (9), aponta que 95,9% dos responsáveis por autistas são pais ou mães, sendo 92,4% mulheres.\nA perda de renda afeta grande parte das cuidadoras, que deixam o mercado de trabalho. Cerca de 30,5% dos responsáveis declararam estar desempregados ou sem renda, enquanto o restante se divide no mercado formal, principalmente como servidores públicos e com carteira assinada.