O caso da filha que fez um empréstimo de R$ 17 mil em nome da mãe idosa foi descoberto depois que a própria suspeita procurou a polícia para denunciar os irmãos por abandono material. Durante as investigações, os policiais descobriram que os outros cinco filhos da idosa haviam deixado de dar assistência à mãe para punir a irmã por conta do uso indevido do dinheiro.\nComo a irmã havia feito o empréstimo e gastado o dinheiro, havendo o desconto na aposentadoria [da idosa], eles decidiram que ela [irmã] ficaria com a mãe e utilizaria a aposentadoria com o desconto para mantê-la. Diante das dificuldades, a filha mais nova procurou a polícia para registrar um B.O. contra esse abandono dos irmãos, mas sem contar a história do empréstimo, que foi descoberta depois", contou o delegado José Lucas Melo.