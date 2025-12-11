Yasmin Loranne é procurada pela Justiça (SSP-TO/Divulgação)\nYasmin Loranne Oliveira Santos, 24 anos, é a única mulher do Tocantins na lista das pessoas mais procuradas do Brasil, divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Ela chegou a ser presa em 2024 após ser flagrada com 34 tabletes de maconha, mas foi solta pela Justiça com uso de tornozeleira eletrônica e desapareceu após violar o equipamento.\nNa época da prisão, Yasmin e outro homem atropelaram um policial (veja os detalhes abaixo). Segundo a polícia, ela é considerada perigosa. Em todo o país, apenas três mulheres aparecem na relação dos mais procurados.\nO processo de Yasmin está em segredo e o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) não passou informações sobre os crimes cometidos por ela. O g1 não conseguiu contato com a defesa dela até a última atualização desta reportagem.