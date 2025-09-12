Uma moradora de Palmas foi enganada por criminosos que se passaram pela advogada dela e teve um prejuízo de R$ 28 mil. A vítima, que preferiu não se identificar, contou que os criminosos usaram informações relacionadas a um pedido de auxílio-doença que havia feito para sua mãe.\nVeja no Bom dia do Tocantins: Golpe do falso advogado usa dados falsos para conseguir dinheiro das vítimas\nO golpe do falso advogado tem se tornado comum no estado. Os criminosos geralmente entram em contato com as vítimas usando informações reais de processos, mas cobrando uma taxa falsa para liberar valores que as vítimas teriam a receber.\nEles ligaram se passando pela advogada, a foto e tudo direitinho. [Os criminosos disseram] que tinha saído o auxílio-doença [para a mãe]. Só que, como era na minha conta, ela disse que tinha que fazer uma configuração na minha conta. Questão de minutos ele fez tudo isso. Você não consegue perceber o que ele estava fazendo. Ele ia, voltava, entrava em um aplicativo, entrava em outro e dizendo que era configuração, e eu questionando e a advogada dizendo que estava no tempo real", contou em entrevista à TV Anhanguera.