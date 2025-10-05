A família de Lusinete Dias de Sousa, de 54 anos, pede ajuda para localizar o paradeiro da parente que está desaparecida desde o dia 27 de setembro deste ano. Ela foi vista pela última vez em Miranorte, na região centro-oeste do estado.\nA família registrou boletim de ocorrência na 66ª Delegacia de Polícia de Miranorte. Segundo Mônica Viana, prima de Lusinete, familiares fizeram buscas em locais onde ela costumava frequentar, mas nenhuma pista foi encontrada. "Ninguém viu, ninguém sabe", lamentou.\nIdosa é encontrada com vida em região de mata após ficar cinco dias desaparecida\nFamília cobra investigação um ano após sumiço de idoso que saiu para cuidar do gado\nIdoso de 90 anos com Alzheimer é encontrado morto oito dias após sumiço\nConforme o registro da família à polícia, Lusinete tem problemas com álcool e é surda e muda. A mulher mora sozinha e no dia do desaparecimento chegou a ser vista próximo à casa por volta das 10h.