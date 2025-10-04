Uma mulher de 29 anos foi agredida pelo namorado dentro de um hotel em Palmas. A vítima relatou que tentou fugir do agressor, mas foi puxada pelos cabelos, impedida de usar o elevador e arrastada de volta para o quarto. O suspeito, de 43 anos, foi preso em flagrante.\nO crime aconteceu na tarde de sexta-feira (3), na Quadra 201 Sul, no centro da capital. O nome do agressor não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nSegundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava escondida em uma sala atrás da recepção do hotel após ser ajudada por um funcionário. A mulher contou aos militares que as agressões começaram dentro do quarto, após o casal retornar de uma festa.\nPreso por violência doméstica é suspeito de tentar matar vizinho por dívida de R$ 10\nPai enviou áudio para filha pedindo desculpas após espancar a mãe dela, diz família