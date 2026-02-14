-Acidente ônibus Vip Brasil (1.3374379)\nRayane Dias Silva, de 29 anos, retornava de um período de descanso com familiares quando o ônibus em que viajava tombou no km 631 da BR-153, em Aliança do Tocantins. A vítima, natural de Buriticupu (MA), residia atualmente em Brasília (DF). A informação sobre a naturalidade da passageira e o retorno das férias pertence a uma apuração da TV Anhanguera. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (14) e deixou pelo menos 16 pessoas feridas, algumas em estado grave.\nO veículo da Viação VIP Brasil saiu da pista e capotou às margens da rodovia federal. O ônibus partiu de Pindaré Mirim (MA) com destino a Aparecida de Goiânia (GO). Equipes de resgate encaminharam os feridos para unidades de saúde em Aliança e Gurupi. Rayane recebeu os primeiros socorros mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Aliança.