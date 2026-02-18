Mariana Melo Soares de Oliveira foi atacada na frente da filha, de seis anos, disse Eduardo Soares de Alcântara, filho mais velho da vítima. Ela teve o corpo queimado pelo ex-companheiro em Campos Belos, no noroeste goiano, e faleceu no Hospital Estadual de Urgências Governador Otavio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.\n“Ela botou um basta, falou que não queria mais e ele não aceitou. Comprou álcool, arrebentou a porta da casa dela, ela com a filhinha dela de seis anos. Minha mãe saiu para fora e foi quando começou a lutar com ele. Ele jogou álcool nela e botou fogo na minha mãe, na frente da minha irmã de apenas seis anos” contou Eduardo para a TV Anhanguera.\nCorpo queimado\nO crime aconteceu na sexta-feira (11). Segundo a Polícia Militar, um familiar informou que encontrou a vítima em chamas dentro de casa, ao lado da filha menor. Mariana foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento de Campos Belos e, depois, para Goiânia. Ela morreu na terça-feira (16).