Naiane Alves Araújo ao lado da filha Emilly Vitória Alves (Arquivo pessoal / Emilly Vitória)\nNaiane Alves Araújo, de 39 anos, mulher que morreu após levar um choque, em Anápolis, estava limpando a casa da filha para morar junto com ela, conforme o relato da própria jovem, de 18 anos, ao POPULAR. Segundo a filha, a mãe estava limpando os vidros da sacada quando acabou encostando o rodo na fiação elétrica do poste de energia. Familiares e amigos a descreveram como uma pessoa doce e prestativa.\nAo POPULAR, a Equatorial, responsável pela distribuição de energia elétrica de Goiás, lamentou a morte da mulher e disse que assim que tomou conhecimento do fato, iniciou a apuração técnica para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Conforme a empresa, de forma preliminar, não foi constatada anomalia na rede elétrica da localidade e não houve registro de ocorrências no sistema, mas que irá aguardar a conclusão dos laudos técnicos (veja a nota completa no final).