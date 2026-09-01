Kelly Diniz da Silva, de 29 anos, foi condenada a 15 anos de prisão por matar Geovanna Victoria Moreira da Silva, de 24 anos, com facadas no pulmão e no coração. O crime aconteceu no Setor Maracanã, em Araguaína, região norte do estado.\nSegundo o processo, a motivação para o assassinato teria sido o ciúme do ex-companheiro. O homicídio aconteceu na noite de 21 de janeiro de 2024, e Kelly está presa preventivamente desde então.\nPor meio de nota, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, responsável pela defesa de Kelly Diniz, informou que não comenta decisões da Justiça envolvendo julgamento de pessoas assistidas. Além disso, resaltou que é todas as pessoas têm direito à defesa, como prevê a Constituição Federal.\nDe acordo com a denúncia, Kelly havia encerrado recentemente um relacionamento conturbado com o ex-companheiro, marcado por agressões, ameaças e registros de violência doméstica. No dia do crime, ela foi até a residência dele para buscar pertences pessoais.