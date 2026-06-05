A mulher de 37 anos presa nesta terça-feira (2) em Joinville, em Santa Catarina, sob suspeita de fingir ter 12 anos para conseguir a ajuda de uma família foi alvo de inquéritos e processos por falsidade ideológica nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e em outras duas cidades de Santa Catarina.\nEm todos os casos, Amanda Maria Souza de Oliveira enganou outras pessoas afirmando ser uma criança, sempre utilizando diferentes nomes ao seu. Apresentou-se como Gabriele, Ana Clara, Maria Eduarda e Maria Clara.\nO advogado Rafael Luiz Siewert, responsável pela defesa de Amanda, diz ter identificado elementos que justificaram o pedido de realização de exame de sanidade mental, acolhido pela Justiça.\nCaso Rafaela: vídeo, prisões e perguntas sem resposta; entenda a investigação do ataque a tiros em Dianópolis