A mulher de 37 anos presa nesta terça-feira (2) em Joinville (SC) sob suspeita de fingir ter 12 anos para conseguir a ajuda de uma família "vomitava agulhas" na frente das vítimas, fazia "desenhos macabros" e pesquisava na internet sobre como se comporta uma criança autista.\nAs informações foram divulgadas em vídeo nas redes sociais de duas mulheres que dizem ter acolhido Amanda Maria Souza de Oliveira por cerca de dois meses na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em 2023.\nO advogado Rafael Luiz Siewert, responsável pela defesa de Amanda, diz ter identificado elementos que justificaram o pedido de realização de exame de sanidade mental, acolhido pela Justiça.\nEle disse que aguarda a conclusão da perícia técnica para a adoção das medidas processuais cabíveis e afirmou que não faria comentários sobre o mérito do caso, em respeito ao andamento das investigações e aos direitos da investigada.