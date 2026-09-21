-Mulher tomou arma de policial e fez disparos em rua (1.3458494)\nUma mulher tomou a arma de um policial militar de folga e fez disparos em via pública na região norte de Palmas. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu durante uma confusão em um estabelecimento comercial. Ninguém ficou ferido.\nO caso aconteceu na madrugada deste sábado (19), no setor Sonho Meu. Vídeos do momento da confusão foram publicados nas redes sociais pela página R1 Palmas. Em uma das imagens, o policial aparece urinando em público e, em seguida, caído no chão. Em outro momento, a mulher caminha pela rua e faz disparos com a arma.\nSegundo relatos de testemunhas à polícia, um homem que estava no local conseguiu intervir e retirar a arma das mãos da mulher. Após a situação, os envolvidos deixaram o local antes da chegada das equipes policiais.