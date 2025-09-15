Um homem foi encontrado morto e em estado avançado de decomposição na zona rural de Araguaína, região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado por uma mulher que notou a presença de urubus sobrevoando a região do povoado Pilões.\nCaso foi registrado na manhã desta segunda-feira (15). A Polícia Militar informou que a mulher foi verificar a presença das aves em uma propriedade rural e encontrou os restos mortais em estado avançado de decomposição.\nO corpo seria de um homem dado como desaparecido.\nMulher morre soterrada por soja após carreta tombar durante acidente na TO-280\nIdoso perde o controle da bicicleta e morre atropelado por caminhonete\nFalta de material atrasa cirurgia de criança autista no Hospital Geral de Palmas\nA área foi isolada e os militares encontraram documentos que pertencem ao homem. Segundo a polícia, ele tinha um registro de desaparecimento, feito no domingo (14).