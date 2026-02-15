O corpo de Rayane Dias Silva, que morreu no acidente com um ônibus de viagem na BR-153, no sul do Tocantins, está em Buriti Cupu (MA), onde familiares realizam o velório na casa da mãe da vítima. O horário do sepultamento ainda não tem definição.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Ônibus com mais de 40 pessoas tombou na BR-153\nSegundo a empresa Viação VIP Brasil, a seguradora realizou os trâmites para liberação do corpo ainda na noite de sábado (14), no Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi. Após a liberação, uma funerária preparou o corpo e iniciou o deslocamento para o Maranhão. O corpo chegou por valta das 17 horas deste domingo (15).\nMulher que morreu em acidente na BR-153 voltava de férias com a família\nAcidente com ônibus na BR-153 deixa 1 morto e ao menos 16 feridos; 46 pessoas estavam no veículo