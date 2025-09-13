Uma mulher de 26 anos morreu durante um acidente envolvendo duas carretas, um caminhão e um carro de passeio na TO-280. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve o corpo soterrado pela carga de soja que era transportada por um dos veículos.\nO acidente aconteceu por volta de 0h45 deste sábado (13), no trecho que liga Almas e Natividade, na região sudeste do estado. Ainda não há confirmação de quantas pessoas estavam nos veículos.\nA vítima foi identificada como Raylla Ferreira Lopes, de 26 anos, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ela estava acompanhada do esposo, do filho e de duas sobrinhas, que conseguiram sair do automóvel antes do acidente.\nPolícia prende suspeito de assassinar indígena encontrada com o corpo parcialmente carbonizado\nFalta de material atrasa cirurgia de criança autista no Hospital Geral de Palmas