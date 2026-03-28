Iloni Christi Hudson, de 71 anos, morreu poucas horas após o marido, o fazendeiro Vilmar Hudson, de 73, lamentou a família. O casal havia se envolvido em um grave acidente de trânsito no km 405 da BR-060, em Rio Verde, no sudoeste goiano.\nSegundo familiares, os dois foram velados no Memorial Santa Fé e sepultados juntos no Cemitério São Miguel, em Jataí, na mesma região, na manhã deste sábado (28).\nEm publicações nas redes sociais, parentes lamentaram a perda simultânea.\nMeu irmão querido não sobreviveu, minha cunhada amada foi levada ao hospital e sobreviveu hoje até próximo do horário que seria realizado o sepultamento do meu irmão, mas aprouve ao senhor que a história de vcs não terminasse separando um do outro, o senhor levou ela pra morar na eternidade”, escreveu Evana Hudson, irmã de Vilmar.