A motociclista Cristiana Pereira de Oliveira, de 42 anos, morreu em um acidente na TO-335, na tarde desta quarta-feira (22).\nInformações preliminares indicam que ela estava em uma motocicleta com outra pessoa. Após uma queda na rodovia, um caminhão que seguia pelo trecho atropelou a mulher, que morreu ainda no local.\nA outra pessoa, que não teve a identidade divulgada, ficou ferida e foi levada para um hospital da região. Ainda não há informação se o motorista permaneceu no local após o acidente.\nO prefeito de Palmeirante, Raimundão Brandão (Republicanos), confirmou que a vítima era moradora de um assentamento no município e que foi servidora da Escola Municipal Bernabé Pereira do Nascimento.\nQuem é o policial civil investigado pela morte de filho de vereador em Couto Magalhães\nQueda de avião em Palmas: investigação começa a apurar causas do acidente