Uma mulher de 41 anos morreu na manhã desta sexta-feira (26) após um acidente de moto no cruzamento das ruas Castanheira e Azaleia, no setor Lago Sul, em Araguaína, no norte do estado. A vítima, identificada como Rosilene da Costa Pimentel, conduzia uma Honda Biz quando aconteceu a queda.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Mulher morre após pilotar moto, passar em buraco e cair\nEquipes do 2º Batalhão da Polícia Militar seguiram até o local após acionamento do Centro de Operações Policiais Militares (Copom). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito da motociclista ainda no cruzamento.\nTocantins contrata serviço de UTI móvel por R$ 85,9 milhões para atender rede estadual\nAlertas ignorados: estudos técnicos da prefeitura já previam prejuízo milionário antes de contrato com Santa Casa