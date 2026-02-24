Uma mulher morreu em Itumbiara , no sul de Goiás, enquanto pendurava roupas no varal. Segundo o Samu, ela morreu após levar uma descarga elétrica. Luzia Helena Miranda Araújo, de 54 anos, chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu.\nDe acordo com o Samu, o caso aconteceu no sábado (21), na casa de Luzia Helena, no bairro Dona Sinica. Às 12h51, a equipe a encontrou no chão, já sem os sinais vitais.\nEm nota, a Equatorial Goiás lamentou a morte e disse que não identificou nenhuma intercorrência na rede de distribuição de energia elétrica da localidade. A companhia disse, ainda, que as autoridades competentes estão conduzindo a investigação e que está à disposição para colaborar com as apurações (veja a nota completa no final da matéria).\nSegundo apuração do repórter Emerson Araújo, da TV Anhanguera, a suspeita é que uma fiação de energia tenha encostado no varal.