A mulher identificada como Jenekely Morais Santos, de 42 anos, que morreu após passar mal durante o treino em uma academia na cidade de Anápolis, região central do estado, teria sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) e aneurisma, segundo a família. A mulher morreu nesta terça-feira (11), no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).\nAo POPULAR, o Heana informou que Jenekely deu entrada na unidade na noite da última segunda-feira (10) e exames de imagem identificaram uma hemorragia subaracnoide difusa, um tipo de sangramento que ocorre na região que envolve o cérebro.\nQuem são os mortos em acidente envolvendo caminhonete na TO-222\nMorte de criança de 3 anos em Palmas: defesa da mãe aponta crime de violência vicária\nGrávida ferida em acidente que matou dois jovens deve passar por cirurgias em Araguaína