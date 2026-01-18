Uma mulher identificada como Naiane Alves Araújo, de 39 anos, morreu na tarde deste sábado (17) após levar um choque na sacada da casa dela, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Ela estava limpando o piso quando sofreu a descarga elétrica, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nO acidente aconteceu no Residencial Aldeia dos Sonhos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para o atendimento a vítima que sofreu choque elétrico de alta tensão. Quando chegaram ao local, encontraram a vítima e realizaram manobras de ressuscitação.\nTambém estiveram na cena uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiram o socorro, mas não tiveram sucesso e confirmaram o óbito.\nConforme a PC, quando a vítima lavava o piso superior da residência, acabou encostando um rodo de alumínio em algum objeto. A sacada da casa dela é próxima a fios de energia elétrica da rua.