Uma mulher de 56 anos morreu na manhã desta quinta-feira (28) após ser atropelada por um carro em Araguaína, na região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na calçada quando foi atingida. Ela foi arrastada e ficou presa embaixo do carro.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi identificada como Edina Helena Almeida.\nO acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Aquiles de Pina e 13 de Junho, no setor Rodoviário. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foi chamado, mas apenas confirmou a morte da mulher.\nComerciante é assassinado a tiros em povoado e vizinho é suspeito, diz PM\nMulher é assassinada a facadas dentro de casa em Gurupi e polícia procura por suspeito do crime\nJovem aprendiz morre após ser atropelado por caminhão em avenida de Araguatins