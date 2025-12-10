-Agressão em elevador (1.3348108)\nUm vídeo de uma câmera de segurança publicado nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher de 25 anos é agredida com socos antes de ela morrer após cair do 10º andar de um prédio. O caso aconteceu na madrugada de 29 de novembro, em São Paulo (SP).\nA vítima foi identificada como Maria Katiane Gomes da Silva. Segundo a Polícia Civil de SP, o suspeito, Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 anos, foi preso preventivamente nesta terça-feira (9).\nPelas imagens, é possível ver que o suspeito dá ao menos um soco na vítima no estacionamento do condomínio e, depois, discute com ela de forma agressiva dentro do elevador.\nA gravação ainda mostra Alex Leandro tentando agarrar Maria Katiane pelo pescoço dentro do elevador, mas ele não consegue. Menos de dois minutos depois, ele consegue segurar a vítima e a arrastar para fora.