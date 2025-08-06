Uma mulher foi resgatada de violência doméstica ao ligar para a Polícia Militar e pedir uma dipirona. O caso aconteceu em Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso no Sul.\nVítima disfarça e pede remédio. Na ligação, a mulher pediu um dipirona ao atendente, que percebeu o pedido de socorro.\nEstá acontecendo alguma coisa aí no local?", questionou o policial.\nAtendente e mulher conversaram por "códigos". O policial pediu, então, para que a vítima desse detalhes do agressor, se ele estava armado e se era familiar ou parente.\nFala a intensidade da agressividade aí a senhora fala miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas ou 30 miligramas", falou. "Trinta", respondeu ela.\nCondenado por roubo vai à delegacia registrar furto e é preso por violência doméstica\nQuem é a atriz de 'Malhação' que perdeu a visão de um olho após violência do ex